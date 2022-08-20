Putin: Felaket riski doğurur

Kremlin’den açıklama geldi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. İki liderin Ukrayna’daki son durumu ele aldığı ve Zaporijya Nükleer Santrali’ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bir ekip gönderilmesi gerektiğini konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Ukrayna’da Odessa Limanı’nı ziyaret eden BM Genel Sekreti Guterres ise “Zaporijya Nükleer Santrali’nin ürettiği enerji, Ukrayna’ya ait” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna’nın güneyindeki Rusya kontrolündeki Zaporijya’daki nükleer santralinin bombalanmasından Kiev’i sorumlu tuttuğunu söyledi.

Bununla birlikte Putin’in Macron’a “Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik bombardıman büyük ölçekli bir felaket riski doğuruyor” dediği kaydedildi.

Kremlin, Putin ve Macron’un Zaporijya Nükleer Santrali’ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bir ekip gönderilmesi gerektiğini konusunda hemfikir olduğunu açıkladı.

Putin, Zaporijya Nükleer Santralinin bombalanmasından Kiev’i sorumlu tuttu.Putin, Zaporijya Nükleer Santralinin bombalanmasından Kiev’i sorumlu tuttu.

Ayrıca Putin’in Macron’a Rus gıda ve gübre ürünlerini dünya pazarlarına tedarik etmenin önündeki engellerin devam ettiğini söylediği bildirdi.

GUTERRES: ZAPORİJYA’NIN ÜRETTİĞİ ENERJİ UKRAYNA’YA AİT

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’da Odessa Limanı’nı ziyaret etti. Guterres, ziyaretin ardından limanda önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Rus nükleer santralinde üretilen elektriğin Ukrayna’ya ait olduğunu söyleyen Guterres, “Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna’ya aittir, saygı gösterilmesi gerekir. Santral, askerden arındırılmalı ve bu sorun yakın zamanda çözülecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya nükleer santralde büyük çaplı bir provokasyon planlamakla suçlanarak, Rus kuvvetlerinin tesisi Ukrayna elektrik şebekesinden ayırıp Rus santraline bağlamayı planladıkları belirtildi.

Rusya ve Ukrayna mart ayında Rusya tarafından ele geçirilen, ancak halen Ukraynalı teknisyenler tarafından işletilen Avrupa’nın en büyük nükleer santralini bombalamakla birbirlerini suçladı. Tesisin altı reaktöründen sadece ikisi çalışıyor.