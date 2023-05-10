Putin fesih sürecini başlattı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’nın fesih sürecini başlattı.

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın AKKA’yı feshetmesiyle ilgili süreci yönetecek.

Kararnameye göre, Ryabkov, AKKA’nın feshedilmesine yönelik süreçte Putin’in resmi temsilcisi olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve Rusya Federasyon Konseyindeki değerlendirme süreçlerinde istişareler yürütecek.

1990’DA İMZALANMIŞTI

1990 yılında Paris’te imzalanan ve Temmuz 1992’de yürürlüğe giren Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA) zırhlı muharebe, nükleer silahlar, muharebe tankları, savaş uçakları, toplar ve saldırı helikopterlerini içeren konvansiyonel silah kategorilerinde sayıca azalmayı karşılıklı bilgi paylaşımını ve her bir kategori için de anlaşmaya taraf olan ülkeleri bağlayacak sınırlamaları içeriyor.

Rusya, 2015’te AKKA’daki katılımını durdurma kararı almıştı.