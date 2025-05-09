Putin, Fico İle Görüştü, Protesto Oluyor

PUTİN VE FİCO’NUN GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Fico, Avrupa Birliği ve kendi ülkesindeki muhalefetin sert eleştirilerine rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova’yı ziyaret etti. Bugün Moskova’da bulunan tek AB üyesi ülke lideri olan Fico’nun ziyareti, Slovakya’da protesto gösterilerine yol açtı. Fico, Putin tarafından Kremlin Sarayı’nda kabul edilirken, görüşmede Slovakya’nın Nazi işgalinden kurtulmasında önemli rol oynamış Sovyet Generali İvan Konev anısına bir anıt dikilmesi konusu gündeme geldi.

RUS-SLOVAK İLİŞKİLERİNE DEĞİŞİKLİKLER

Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in Rus-Slovak ilişkilerindeki değişimlere vurgu yaptığı belirtildi. Putin, “Son yıllarda, önceki Slovak yönetiminin Batı’nın genel çizgisine uyarak attığı adımlar sonucunda Rusya ile Slovakya arasında uzun süredir devam eden ilişkiler fiilen dondurulmuştu. 2024 yılı aralık ayındaki görüşmemiz sırasında hükümetimizin ikili iş birliğini yeniden tesis etme yönünde adımlar atılması konusunda mutabakat sağladık. Aslında bu, sizin tutumunuzdu. Elbette bunu destekliyoruz ve biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

AB YETKİLİSİNE ELEŞTİRİ

Slovakya Başbakanı Fico, Moskova ziyaretini eleştiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a tepki gösterdi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada Fico, “AB Yüksek Temsilcisinin özgür bir ülkenin başbakanını eleştirme hakkı ve yetkisi olmadığını” belirtti. Ayrıca, “Sayın Kaja, bugün Moskova’ya gerçekleştirdiğim ziyaret ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmem nedeniyle bana yönelttiğiniz açıklamalarınızı bir kez daha not ettim.” dedi. Kallas’a tarihsel bağlamda diyalog ihtiyacını hatırlatan Fico, “Yeni bir Demir Perde politikasına katılmıyorum. Fakat siz, bunun oluşturulması için büyük çaba gösteriyorsunuz.” şeklinde konuştu.

PROTESTOLARIN YÜKSELİŞİ

Fico’nun Moskova ziyareti, Slovakya’nın başkenti Bratislava ve diğer şehirlerde protesto edildi. Bratislava’da göstericiler “Fico’dan bıktık” ve “Slovakya Avrupa’dır” sloganları attı. Ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya lideri Michal Simecka, “Bu, Slovakya için bir utanç. Bu Slovak dış politikası açısından en kötü anlardan biri.” diyerek durumu eleştirdi.

PESKOV’DAN DESTEK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Moskova’da düzenlenen Zafer Günü törenlerine katılarak protestolara maruz kalan Fico ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kahramanca davrandığını belirtti. Peskov, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Gerçek bir kahramanlık örneği ortaya koydular. Çünkü, bu kadar açık ve çılgınca baskılara rağmen Zafer Günü’nün anısına saygı gösterme konusunda özgür bir irade ortaya koymak ve bunu kararlı bir şekilde yapmak kesinlikle en yüksek takdiri hak ediyor.” dedi.