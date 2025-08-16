Dünya

Putin, Gazetecinin Sorusu Üzerine Yanıt Vermedi

putin-gazetecinin-sorusu-uzerine-yanit-vermedi

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da planlanan görüşmesi başladı. Görüşmeden önce, Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. Karşılıklı jestlerin ardından ikili, aynı makam aracına binerek görüşme salonuna gitti ve burada gazetecilere poz verdi.

BASIN MENSUPLARIYLA ETKİLEŞİM

Görüşme esnasında, basın mensupları Putin’e çeşitli sorular yöneltti. Bu sırada bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu. Putin, bu soruya doğrudan bir yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Çocuk Sayısı Azalıyor

Yeni veriler, Türkiye’de 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısının 2025'te 4,9 milyon ile tarihsel olarak en düşük seviyeye ineceğini gösteriyor.
Spor

Fenerbahçe İzmir’de Göztepe ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek önemli bir başarı elde etti. Takım, Süper Lig'deki sezon başlangıcında İzmir'de sahaya çıkacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.