Putin, Gazetecinin Sorusu Üzerine Yanıt Vermedi

GÖRÜŞME BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da planlanan görüşmesi başladı. Görüşmeden önce, Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. Karşılıklı jestlerin ardından ikili, aynı makam aracına binerek görüşme salonuna gitti ve burada gazetecilere poz verdi.

BASIN MENSUPLARIYLA ETKİLEŞİM

Görüşme esnasında, basın mensupları Putin’e çeşitli sorular yöneltti. Bu sırada bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” diye sordu. Putin, bu soruya doğrudan bir yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” dedi.