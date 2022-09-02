Putin, Gorbaçov’a böyle veda etti

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin son lideri Gorbaçov’un naaşını ziyaret etti.
Svyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, 30 Ağustos tarihinde tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.
Gorbaçov’un naaşı, hastanenin yas salonunda ziyarete açıldı.
Gorbaçov’un cenaze töreni Cumartesi günü yapılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cenazeye katılmayacağı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü, Başkan’ın programının cenazeye katılmasına imkan vermediğini, bu nedenle hastane ziyaretine karar verdiğini söyledi.
Moskova Merkez Klinik Hastanesi’ne giderek Gorbaçov’a son görevini gerçekleştiren Putin, bir buket kırmızı gülü Gorbaçov’un tabutuna koyarken görüntülendi.
Sovyetler Birliği’nin son lideri için devlet töreni de yapılmayacak.