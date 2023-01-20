Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşla ilgili görüşmek üzere Güvenlik Konseyi’ni topladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in başkanlık ettiği konsey toplantısında “özel askeri operasyon” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin’in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.