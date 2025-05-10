Putin, Hafter’i Kremlin’de kabul etti

PUTİN HAFTPERE’Yİ KABUL ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i kabul etti. Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Hafter’in Kremlin Sarayı’nda Putin ile bir araya geldiği kaydedildi. Ancak görüşmenin detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Açıklamanın yanı sıra, üç adet fotoğraf da paylaşıldı.

HAFTAR’IN MOSKOVA ZİYARETİ

Moskova’da bir gün önce Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşen Hafter, Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü çerçevesinde gerçekleştirilen askeri geçit törenine de katılmıştı. Bu ziyaret, Hafter’in Rusya ile olan ilişkileri güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.