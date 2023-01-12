Putin herkesin içinde azarladı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov’u herkesin içinde azarladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye tatile giden ve işini aksatan Başbakan Yardımcısı Denis Manturov’u herkesin gözü önünde azarlayarak, “Sen niye aylaklık ediyorsun?… Bu iş bir ayda bitecek. Sana söylüyorum, bir ayda” dedi.

aylardır Ukrayna’da zafer kazanamayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileri ile görüşürken bir ismi azarladı.

Giderek şiddetlenen savaşta Rus ordusunun kayıpları ve yaptırımlarla gelen ekonomik sorunlar nedeniyle gergin olduğu söylenen Putin, üst düzey hükümet yetkilileriyle dün düzenlediği video görüşmede, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov’u herkesin gözü önünde azarladı.

“NEDEN AYLAKLIK EDİYORSUN?”

Yeni sivil ve askeri uçaklarla ilgili sözleşmelerin tamamlanmamasına kızan Putin, Manturov’un araya girip itiraz etmesi üzerine öfkesine hakim olamayarak başkan yardımcısına “Sen niye aylaklık ediyorsun” dedi. Yeni yıl tatilini Türkiye’de geçirmesine öfkelendiği Manturov’u işini yapmamakla suçlayan Putin’in, “Ortada bir sözleşme de yok. Bana ne söyleyeceksin? Müdürler bana söyledi, sözleşme yapılmamış. Sen niye aylaklık ediyorsun” sözleri toplantıda ortamın bir anda buz kesmesine yol açtı.

“BU İŞİ BİR AYDA BİTİRECEKSİN!”

Diğer hükümet yetkilileri olayı şaşkınlıkla izlerken başını eğen Manturov sessizliğini korumakla yetindi.

Yüksek sesle konuşmaya devam eden Putin ise, “Bu iş bir ayda bitecek. Sana söylüyorum, bir ayda. İçinde olduğumuz koşulları anlamıyor muyuz?” dedi.