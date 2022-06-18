Putin: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin yaptırımlarına sert tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Küresel politikada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi. Putin “Rus ekonomisine zarar verme girişimleri başarısız oldu” diye ekledi. Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olmadıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında konuştu.

Putin Moskova’ya yönelik yaptırımlarının en başında da hiç şansı olmadığını ve Batı’nın Rus ekonomisine zarar verme girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi.

Putin “ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti. Kendi nüfuslarına zarar veriyorlar. AB, Rusya’ya yaptırımları nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybetti. Batı’nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya’ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti fakat başarısız oldu” diye konuştu.

“KİEV YETKİLİLERİ KARAR VERECEK”

“Batı, ekonomik sorunlarla baş etmek için para basmaya başladı” diyen Putin uyguladıkları yaptırımların kendilerine geri döndüğünü ve AB’nin 400 milyar dolardan fazla kaybedebileceğini söyledi.

Gıda krizine de değinen Putin, “Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna’dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız. Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor” dedi.

Putin, “Ukrayna’nın olası AB üyeliğine Rusya karşı değil. AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil” ifadelerini kullandı.

“BU KOŞULLARDA DÜNYA İSTİKRARLI OLAMAZ”

Batı’nın kendi jeopolitik illüzyonları adına uluslararası düzenin temellerinin altını oyduğunu dile getiren Putin, ekonomi ve uluslararası politikadaki değişimin tektonik ve devrimci olduğunu ifade etti.

Putin, “Soğuk Savaş’ta zaferini ilan eden ABD, kendisini kutsal çıkarları olan, Tanrı’nın yeryüzündeki elçisi ilan etti. Şimdi oyun tek kale oynanıyor. Bu koşullar altıda dünya istikrarlı olamaz.” dedi.

Tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğine işaret eden Putin, “Bundan kaçamazsınız. Tek kutuplu dünya düzeni, korumak için her türlü yolun denenmesine rağmen sona ermiştir.” ifadesini kullandı.

Putin, Batılı ülkelerdeki “elitlerin” tarihin akışını engellemeye çalıştığını ve yanılsama içinde olduklarını söyledi.

Batılıların son dönemde gezegende yeni güç merkezlerinin oluştuğunu fark etmediklerine dikkati çeken Putin, “Örneğin, Batı’nın küresel siyaset ve ekonomideki hakimiyetinin değişmeyen, ebedi bir değer olduğuna inanırlar. Hiçbir şey sonsuz değildir.” diye konuştu.