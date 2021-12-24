Putin: Hz. Muhammed’e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hz. Muhammed ile ilgili karikatürlere tepki gösterdi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, sanatta özgürlük ile hakaret etmek arasında fark olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2021 yıl sonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sanatta özgürlükle ilgili konuya değinen Putin, Hz. Muhammed’e yönelik hakaretlerin sanat özgürlüğü kapsamına girmeyeceğini söyledi. Rusya lideri, “Peygamber Muhammed’e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir.” dedi.

Putin’in başkent Moskova’da düzenlediği yıllık basın toplantısı 3 saat 56 dakika sürdü. Toplam 55 soruya cevap veren Putin, ABD ve NATO’ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda ilerlemelerin kaydedileceğini umduğunu söyledi.

“HZ. MUHAMMED’E HAKARET ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR”

Sanatta özgürlükle ilgili değerlendirmede bulunan Putin, bu konuda özgürlüğün sağlanması gerektiğini vurguladı. Putin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu özgürlük, başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed’e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir.”

SKANDAL KARİKATÜRLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerde yayınlanan dergilerde, Hz. Muhammed’e yönelik skandal karikatürler yayınlanmıştı. Hakaret içerikli çizimler, bazı çevrelerce sanatta özgürlük bahanesi üzerinden savunulmuştu.