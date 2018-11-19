Putin ile Erdoğan’dan açıklama

Türk Akımı Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile birlikte basının karşısına geçti.

2 devlet başkanı dev projenin bitişi için 2019 yılını gösterirken, iki devlet arasındaki dostluğa ve ekonomi açısından önemli projelere de değindi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde “TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni”ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Rusya Devlet Başkanı Putin’in törendeki konuşması büyük alkış aldı. Her iki lider de Türk Rus dostluğuna değindi.

CESARET İÇİN SAYIN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. 2019’da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır” açıklamasında bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Putin güvenin altını çizdi ve “Sayın Erdoğan’a gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. Sayın Erdoğan’ın bahsettiği güven temelinde var. 2 ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından notlar;

* Enerji işbirliği alanında attığımız yeni bir adıma daha şahitlik etmek üzere bir aradayız. 2014’te ilk adımını attığımız 2016’da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir.

Son dakika… İstanbulda tarihi tören Dev projede bu sözler alkış aldı

* Bugün tamamlanan deniz kesimi Karadeniz’den paralel ilerleyen 2 ayrı hat olarak döşendi. Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatı devam ediyor. 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projede komşularımız ve bölgemiz açısından da pek çok avantajı bulunuyor. En az yarısını Avrupa’ya göndermeyi düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa’nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız.

BİZ RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DİĞER ÜLKELERİN DAYATMALARINA GÖRE BELİRLEMEDİK

* Doğal gazın önemi artıyor. Burada önemli olan ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Doğal gazı nereden nasıl temin edileceğine saygı duyulmalıdır. Türkiye Rusya’dan 1987’den bu yana 387 metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş olduğuna şahit. Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir.

* Biz Rusya ile ilişkilerimizi diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Hem bölgemizde hem de küresel alanda barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla çaba harcadık. Özellikle Suriye’de önemli katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santral projesini de Rusya ile hayata geçiriyoruz.

2019’DA KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI OLARAK KUTLAYACAĞIZ

* Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmidir. Turizmde ilk 9 ayda 5,1 milyon Rus turist ile yeni bir rekora da imza attık. 2019’da karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler halklarımızın birbirini iyi tanımalarına vesile olacaktır.

ARDINDAN RUS DEVLET BAŞKANI PUTİN DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU;

Rusya Devlet Başkanı Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar;

* 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul’da 10 Ekim 2016’da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ

* Doğal gazı Doğu ve Güney Avrupa’ya taşıyacak ve bu Türkiye’yi önemli bir noktaya getirecektir. Kara kısmı da deniz kısmında olduğu gibi hızlıca ilerleyecektir. Proje 2019’a kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu teknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle Rusya ve Türkiye enerji alanında işbirliği uzun yıllardır gerçekleştiriyoruz.

* 13 sene önce Erdoğan’la birlikteyken 2005’te törenle Mavi Akım Rusya güneyi Türkiye kuzeyini bağlayan boru hattını açmıştık. Uzun yıllarca en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Türkiye ekonomisine güç katan sevkıyat yapıyoruz.

HÜRRİYET