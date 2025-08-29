Putin ile Zelensky Görüşecek mi?

BARIS ÇABALARI VE GÖRÜŞME GÜNDEMİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları sürerken, bir sonraki adım olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için gayret ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

PUTİN’İN GÖRÜŞME İHTİMALİNE YAKLAŞIMI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Putin ile Zelensky arasında görüşme yapılmayacağına dair açıklamalarını yorumlayan Peskov, “Size Putin’in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor.” ifadesini kullandı.

UKRAYNA KONUSUNDA GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ

Peskov, Ukrayna meselesi ile ilgili görüşmelere hazır olduklarını belirtmiş ancak uzman seviyesinde yoğun bir faaliyetin yürütülmediğine dikkat çekti. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşme ile ilgili bir soruya da yanıt veren Peskov, Rusya’nın bu görüşmeye dair detayları paylaşmadığını ve paylaşmayı doğru bulmadığını aktardı.

ÇİN İLE STRATEJİK İLİŞKİLER

Putin’in 31 Ağustos’ta Çin’e yapacağı resmi ziyarete de değinen Peskov, “Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz.” dedi. Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, “Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş.” şeklinde konuştu.