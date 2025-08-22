Putin’in 4 Talebi: Donbas’tan Vazgeç, NATO’ya Uzak Dur

PUTİN’İN YENİ TALEPLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen tarihi zirvenin ardından, barış görüşmeleriyle ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Üst düzey Kremlin kaynaklarına göre, Putin, Ukrayna’dan dört temel talepte bulunuyor. İlgili kaynaklar, Putin’in Haziran 2024’teki toprak taleplerinde kısmen geri adım attığını belirtiyor. O dönemde Moskova, Rusya’nın parçası olduğunu savunduğu dört eyaletin tamamının Kiev tarafından terk edilmesini istemişti, ancak Kiev bunu net bir şekilde reddetmişti. Putin, yeni teklifinde Ukrayna’nın hâlâ kontrol ettiği Donbas bölgelerinden tamamen çekilmesi talebini sürdürüyor. Buna ek olarak Moskova, Zaporijya ve Herson’daki mevcut cephe hatlarını dondurmaya hazır olduğunu ifade ediyor. ABD kaynaklarına göre, Rusya şu anda Donbas’ın yaklaşık %88’ini, Zaporijya ve Herson’un ise %73’ünü kontrol ediyor. Moskova ayrıca, Ukrayna’nın Harkov, Sumı ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgalleri geri vermeye de istekli.

UKRAYNA’NIN NATO HEDEFİ

Putin, Ukrayna’nın NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Amerikalıların öncülük yaptığı askeri ittifakın doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine dair yasal bağlayıcılığı olan bir taahhüt istemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve Batılı askerlerin dahi bir barış gücü çerçevesinde Ukrayna’ya girmemesi için anlaşma talep ediyor. Ancak, taraflar, tam ölçekli işgalin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hâlâ önemli farklılıklara sahip durumda. Başkan Volodimir Zelenski, uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarından çekilmeyi bir anlaşma parçası olarak sık sık reddetti ve Donbas’ın Rusya’nın derinlere ilerlemesini engelleyen kritik bir savunma hattı işlevi gördüğünü belirtti. Zelenski, “Eğer sadece doğudan çekilmemiz gerektiğinden bahsediyorsak bunu yapamayız. Bu, ülkemizin hayatta kalmasıyla ilgili, en güçlü savunma hatlarını kapsıyor” dedi. Ayrıca, NATO’ya katılımın ülkenin anayasasında yer alan stratejik bir hedef olduğunu ve Kiev’in bunu en güvenilir garanti olarak gördüğünü vurguladı.

TRUMP’IN GÖRÜŞMELERİ

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun başkanı olan Samuel Charap, Ukrayna’nın Donbas’tan çekilme gerekliliğinin Kiev için hem siyasi hem de stratejik bir açıdan kabul edilemez bir koşul olmaya devam ettiğini ifade etti. ABD tahminlerine göre, Rus güçleri şu anda Ukrayna’nın beşte birini, başka bir deyişle Ohio eyaletinin büyüklüğünde bir alanı kontrol ediyor. Kremlin’e yakın kaynaklar, Alaska’da yapılan zirvenin savaşın başlangıcından itibaren barış için en iyi fırsatı doğurduğunu belirtirken, Putin’in taviz verme isteğini vurguladılar. Bir kaynak, “Putin barışa hazır – uzlaşmaya hazır. Trump’a iletilen mesaj buydu” dedi. Diğer kaynaklar ise, Ukrayna’nın Donbas’ı vermeye razı olup olmayacağının belirsiz olduğunu söylediler. Ayrıca, Putin için ekonomik meselelerin ikincil olduğu fakat Rusya’nın ekonomik zayıflığı ve savaşın devamının getireceği yüksek maliyet konusunda farkındalığı olduğu ifade edildi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE OLASI ANLAŞMA

Trump, savaştaki “kan gölünü” sona erdirmek ve “barışçıl başkan” olarak hatırlanmak istediğini dile getirdi. Pazartesi günü, Rus ve Ukrayna liderleri arasında bir toplantı düzenlemeye başladıklarını ve Trump’ın da katılacağı bir zirve yapılacağını açıkladı. Trump, Zelenski’nin yanında Oval Ofis’te, “Vladimir Putin’in bunun sona ermesini istediğine inanıyorum. Bunun çözüleceğinden eminim” şeklinde konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti, ancak önce tüm meselelerin çözülmesi gerektiği ve Zelenski’nin bir barış anlaşmasını imzalama yetkisi olup olmadığı konusunun sorgulandığını belirtti. Putin, Zelenski’nin meşruiyetine dair çeşitli defalarca şüphe uyandırmış durumda. Zelenski’nin görev süresi Mayıs 2024’te sona erecek fakat savaş nedeniyle yeni bir seçim yapılmadı; Kiev ise Zelenski’nin hâlâ meşru başkan olduğunu öne sürüyor. Britanya, Fransa ve Almanya liderleri ise Putin’in savaşı bitirmek istediğine dair şüphelerini ifade ettiler.

İki ayrı Rus kaynağa göre, Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, zirveye yönelik müzakerelerin önünü açtı ve barış girişiminde önemli bir rol üstlendi. Witkoff’un 6 Ağustos’ta Kremlin’de Putin ile yaptığı görüşmede, Putin’in taviz vermeye hazır olduğunu ve kabul edebileceği barış çerçevesini detaylarıyla açıkladığı belirtildi. Eğer Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılabilirse, resmi bir anlaşma için çeşitli seçenekler doğacak; bunlardan biri Rusya-Ukrayna-ABD arasında imzalanacak ve BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınacak üçlü bir anlaşma. Diğer bir seçenek ise 2022 yılında başarısız olan İstanbul görüşmelerine geri dönmek. Bu dönemde taraflar, Ukrayna’nın kalıcı tarafsızlığı karşılığında BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden güvenlik garantileri tartışmıştı. Bir kaynak, “İki seçenek var: savaş ya da barış, eğer barış yoksa daha fazla savaş var” ifadeleriyle durumu özetledi.