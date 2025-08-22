Putin’in Barış İçin 4 Şartı: Donbas’tan Vazgeç, NATO’dan Uzak Dur

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE DAİR KRİTİK DETAYLAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirilen tarihi zirvesinin ardından barış görüşmeleri hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Üst düzey Kremlin kaynaklarına göre Putin, Ukrayna’dan dört temel talepte bulundu. Haziran 2024’te dile getirdiği toprak taleplerinde kısmen bir geri adım attığı bildiriliyor. O dönemde Rusya, kendisinin parçası olduğunu iddia ettiği dört bölgenin tümünün, yani doğudaki Donetsk ve Luhansk ile güneydeki Herson ve Zaporijya’nın, Kiev tarafından terk edilmesini istemişti. Ancak Kiev bu koşulları açık bir şekilde reddetmişti. Yeni teklifte Putin, Ukrayna’nın hâlâ kontrol ettiği Donbas bölgelerinden tamamen çekilme talebini sürdürüyor. Bunun yanında Moskova, Zaporijya ve Herson’daki mevcut cephe hatlarının dondurulmasında da hazır olduğunu belirtiyor.

ABD tahminlerine göre, Rusya şu anda Donbas’ın yaklaşık %88’ini, Zaporijya ve Herson’un ise %73’ünü kontrol ediyor. İlgili kaynaklara göre Moskova, anlaşma çerçevesinde Ukrayna’nın Harkov, Sumı ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgal alanlarını geri vermeye de istekli. Putin, aynı zamanda Ukrayna’nın NATO hedeflerinden vazgeçmesini ve ABD öncülüğündeki askeri ittifaktan doğuya doğru daha fazla genişlemeye dair yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt talep ediyor. Ek olarak, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve Batılı askerlerin barış gücü çerçevesinde bile Ukrayna’ya girmemesi için bir mutabakat gerekliliğini vurguluyor. Buna karşın, taraflar tam ölçekli işgalin üzerinden geçen üç yılı aşkın sürede hâlâ çok uzak noktalardalar.

Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası alanda tanınan topraklardan çekilmeyi bir anlaşma parçası olarak sürekli reddetti ve Donbas’ın Rusya’nın daha derinlere ilerlemesini engelleyen önemli bir bölge olduğuna dikkat çekti. “Eğer sadece doğudan çekilmemiz gerektiğinden bahsediyorsak bunu yapamayız” diyen Zelenski, “Bu, ülkemizin hayatta kalmasıyla ilgili, en güçlü savunma hatlarını kapsıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, NATO’ya katılımın Ukrayna anayasasında yer alan bir stratejik hedef olduğunu belirterek, bunun ülkesinin güvenliği için en garantili yol olduğunu ifade etti.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun Rusya ve Avrasya Politikaları Başkanı Samuel Charap, Ukrayna’nın Donbas’tan çekilmesinin öngörüsünün hem siyasi hem de stratejik açıdan Kiev için kabul edilemez bir şart olmaya devam ettiğini söyledi. Rus güçleri, şu anda Ukrayna’nın beşte birini kontrol ederken, Kremlin’e yakın kaynaklar, zirvenin barış için büyük bir fırsat doğurduğunu vurguladı. Putin’in barışa hazır olduğu mesajı verildi. Ancak, Ukrayna’nın Donbas’ın kalanını verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. Savaşın devam etmesi ihtimali gündemde kalıyor.

Trump, savaşı sona erdirmek ve “barışçıl başkan” olarak hatırlanmak amacıyla adım attığını duyurdu. Rus ve Ukrayna liderleri arasında bir toplantı düzenlemeye çalıştığını duyurdu. Trump, Oval Ofis’te Zelenski’nin yanında “Vladimir Putin’in bunun sona ermesini istediğine inanıyorum. Bunun çözüleceğinden eminim” şeklinde beyan yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti, ancak önce meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, zirveye giden yolu açmakta önemli bir rol oynamış. Eğer Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varabilirse, resmi barış anlaşması için çeşitli seçenekler mevcut. Bunlardan biri Rusya-Ukrayna-ABD arasında imzalanacak ve BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınacak üçlü bir anlaşma. Diğer seçenek ise 2022’de başarılı olamayan İstanbul görüşmelerine geri dönmek. “İki seçenek var: savaş ya da barış, eğer barış yoksa daha fazla savaş var” ifadeleriyle durumu özetledi.