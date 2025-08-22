Putin’in Barış İçin 4 Talebi: Donbas’tan Vazgeç, NATO’dan Uzak Dur

ZİRVE SONRASI ÖNEMLİ DETAYLAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından, barış görüşmelerine dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Reuters’a konuşan üç üst düzey Kremlin kaynağı, Putin’in Ukrayna’dan dört temel talepte bulunduğunu belirtiyor. Kaynakların aktardığına göre, Putin Haziran 2024’te öne sürdüğü toprak taleplerinde kısmen geri adım attı. O dönemde Moskova, Rusya’nın parçası olduğunu iddia ettiği dört eyaletin – doğudaki Donetsk ve Luhansk ile güneydeki Herson ve Zaporijya – tamamının Ukrayna tarafından terk edilmesini istemişti; ancak Kiev bu şartları kabul etmemişti. Yeni teklifte Putin, Ukrayna’nın kontrol ettiği Donbas bölgelerinden tamamen çekilme talebini devam ettiriyor. Bunun yaninda Moskova, Zaporijya ve Herson’daki mevcut cephe hatlarını dondurmaya hazır olduğunu ifade ediyor.

RUSYA’NIN KONTROL ALTINDAKI ALANLAR

ABD tahminlerine ve açık kaynak verilerine göre, Rusya Donbas’ın yaklaşık %88’ini, Zaporijya ve Herson’un ise %73’ünü kontrol ediyor. Ayrıca Moskova, anlaşma çerçevesinde Ukrayna’nın Harkov, Sumı ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki küçük işgal alanlarını geri vermeye de istekli. Putin, Ukrayna’nın NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve ABD öncülüğündeki askeri ittifaktan doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceklerine dair yasal bağlayıcılığı olan bir taahhüt istemeyi sürdürüyor. Ayrıca, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve Batılı askerlerin bir barış gücü çerçevesinde bile Ukrayna’ya giriş yapmaması için mutabakat talep ediyor. Bununla birlikte, taraflar hâlâ çok uzak noktalarda bulunuyor.

ZELENSKİ’NİN AÇIKLAMALARI

Başkan Volodimir Zelenski, uluslararası alanda tanınan Ukrayna topraklarından çekilmeyi bir anlaşma parçası olarak tekrar reddetti ve Donbas’ın Rusya’nın daha derinlere ilerlemesini engelleyen bir savunma hattı olduğunu söyledi. “Eğer sadece doğudan çekilmemiz gerektiğinden bahsediyorsak bunu yapamayız” diyen Zelenski, “Bu, ülkemizin hayatta kalmasıyla ilgili, en güçlü savunma hatlarını kapsıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, NATO’ya katılım ülkenin anayasasında yer alan stratejik bir hedef ve Kiev bunu en güvenilir garanti olarak görüyor. Zelenski, ittifak üyeliği konusunda kararın Rusya’ya ait olamayacağını vurguladı.

BARIS GÖRÜŞMELERİ İÇİN İYİ FIRSAT

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun Rusya ve Avrasya Politikaları Başkanı olan Samuel Charap, Ukrayna’nın Donbas’tan çekilmesinin Kiev için siyasi ve stratejik açıdan kabul edilemez bir şart olmaya devam ettiğini ifade etti. ABD tahminlerine göre, Rus güçleri şu anda Ukrayna’nın beşte birini kontrol ediyor. Kremlin’e yakın üç kaynak, Anchorage kentinde gerçekleştirilen zirvenin savaşın başladığı günden bu yana barış için en iyi fırsatı doğurduğunu söyledi; çünkü Rusya’nın şartları üzerine somut tartışmalar yapılmış ve Putin’in taviz vermeye hazır olduğu görülmüş. Bir kaynak, “Putin barışa hazır – uzlaşmaya hazır. Trump’a iletilen mesaj buydu” şeklinde bir açıklama yaptı.

TRUMP’IN SAVAŞ SONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Dördüncü bir kaynak, ekonomik meselelerin Putin için ikincil olduğunu, ancak Rusya’nın ekonomik kırılganlığının ve Ukrayna içinde daha ileri gitmenin getireceği yüksek maliyetin farkında olduğunu vurguladı. Trump, savaştaki“kan gölünü” sona erdirmek istediğini belirterek “barışçıl başkan” olarak anılmak istediğini ifade etti. Trump, Rus ve Ukrayna liderleri arasında bir toplantı düzenlemeye başladığını ve ardından ABD başkanının da katılacağı üçlü bir zirve gerçekleştirileceğini açıkladı. Oval Ofis’te Zelenski’nin yanında “Vladimir Putin’in bunun sona ermesini istediğine inanıyorum. Bunun çözüleceğinden eminim” şeklinde konuştu.

PUTİN VE ZELENSKİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME DÜZENLEMELERİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak önce tüm meselelerin çözülmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Zelenski’nin bir barış anlaşmasını imzalama yetkisi olup olmadığı sorusunun bulunduğunu da ifade etti. Putin, Zelenski’nin meşruiyeti konusunda defalarca şüphe uyandırdı. Zelenski’nin görev süresi Mayıs 2024’te sona erecekti; ancak savaş nedeniyle yeni bir başkanlık seçimi yapılmamıştı. Kiev, Zelenski’nin hâlâ meşru başkan olduğunu savunmaya devam ediyor.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNDE KONUŞMALAR

İki Rus kaynağa göre, Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, zirveye giden yolu açmada ve son barış girişiminde kilit rol oynadı. Witkoff, 6 Ağustos’ta Kremlin’de Putin ile Kremlin danışmanı Yuri Uşakov’la bir araya geldi. İki kaynağın aktardığına göre, Putin, Witkoff’a tavize hazır olduğunu açıkça belirtti ve kabul edebileceği barış çerçevesini anlattı. Rusya ve Ukrayna anlaşmaya varabilirse, resmi bir anlaşma için birkaç seçenek mevcut; bunlardan biri Rusya-Ukrayna-ABD arasında imzalanacak ve BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınacak üçlü bir anlaşma. Diğer bir seçenek ise 2022’de başarısız olan İstanbul görüşmelerine dönmek. O dönemde Rusya ve Ukrayna, Ukrayna’nın kalıcı tarafsızlığı karşılığında BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden güvenlik garantileri tartışmıştı. Bir kaynak, “İki seçenek var: savaş ya da barış. Eğer barış yoksa, daha fazla savaş var” şeklinde değerlendirmede bulundu.