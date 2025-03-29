Putin’in Limuzini Moskova’da Alev Aldı

PUTİN’İN LİMUZİNİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Moskova’nın merkezinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu düşünülen bir limuzinde patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından araç alevlere kaplandı. Olay, başkent Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi karargahı yakınında meydana geldi. Patlama ile birlikte alevler yükseldi, ancak bu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ALEVLER KONTROLDEN ÇIKTI

Limuzinin motorundan başlayan yangın, hızla aracın iç kısmına yayıldı. Alevler, bulunduğu sokağı yoğun siyah dumanla kapladı. Yangına ilk müdahale, çevredeki restoran çalışanları tarafından yapılırken, aracın kontrolünde kimin bulunduğu ve patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Kremlin’in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü’ne tahsis edildiği ifade edilen limuzinin durumu hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Son yıllarda Putin’in güvenliğini artırmak için pek çok önlem alındı. Özellikle, Putin’e yönelik olası suikast girişimlerine karşı nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahatlerinde düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan birçok dünya liderine, özellikle Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a hediye ettiği bilinmektedir.