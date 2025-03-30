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Putin’in Limuzini Yanarken Patlama Oldu

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RUSYA’DA PATLAMA OLAYI

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosuna ait olduğu düşünülen bir limuzinde patlama gerçekleşti. Patlama, Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana geldi. Patlamanın ardından limuzin, alevler içinde kaldı.

PATLAMAYLA İLGİLİ DETAYLAR

Patlama, aracın motor kısmından başlayarak kısa sürede limuzinin iç kısmına yayılan bir yangınla sonuçlandı. Olay sonucunda ölen ya da yaralanan kimse bulunmuyor. Yangın nedeniyle aracın bulunduğu sokak siyah dumanla kaplanırken, ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları gerçekleştirdi. Aracın direksiyonunda kim olduğuna ve patlamanın sebebine dair henüz bir bilgi yok.

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