“Putin’in Niyeti Barış Değil”

Ateşkes Çalışmaları Devam Ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes için çabalar sürüyor. Taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar ise devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.

Putin’in Gerçek Niyeti

Zelensky, Kiev’e dünkü Rus saldırısında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bunlardan 4’ünün çocuk olduğunu dile getirerek, saldırıda yaralanan birçok kişi olduğunu aktardı. Costa’ya, Ukrayna halkı ve saldırı nedeniyle yakınlarını kaybeden aileler için ilettiği başsağlığı mesajlarından dolayı teşekkür etti. Saldırıyı ‘son derece alçakça’ olarak değerlendiren Zelensky, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in asıl niyetinin barışı sağlamak bir yana, öldürmeyi sürdürmek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Baskı Gerektiğini Vurguladı

Zelensky, Ukrayna’nın daha önce liderler düzeyinde görüşmelere hazır olduğunu belirtmesine rağmen, Rusya’dan böyle bir mesaj almadıklarını belirtti ve bu nedenle uluslararası baskının artırılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, 19’uncu AB yaptırım paketinin güçlü olmasını beklediklerini de ekledi.

Güvenlik Garantileri ve AB Üyeliği

Görüşmelerde güvenlik garantilerinin geliştirilmesi konusunun ele alındığını ve bu garantilerin üç ana bileşene dayanacağını aktaran Zelensky, bu garantiler arasında en önemli olanın Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği olduğunun altını çizdi. Moldova ile birlikte konuyla ilgili yakın zamanda olumlu bir gelişme beklediğini dile getiren Zelensky, ayrıca Ukrayna dronelerinin üretimi için ek finansman ve SAFE ile PURL girişimlerinin uygulanması konusunu gündeme getirdi. Antonio Costa’nın bu araçların daha etkili hale gelmesi için destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.