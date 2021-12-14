Putin, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin basın dairesi, İngiltere Başbakanı Johnson’ın, Rus tarafının İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nın çalışmalarına sunduğu katkıya dikkat çektiğini bildirdi.
Açıklamada, “Glasgow’da İngiltere’nin başkanlığında düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nın 26. oturumunun sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. İngiltere Başbakanı, Rus tarafının konferansın çalışmalarına sunduğu katkının yanı sıra ormancılık ve arazi kullanımı konusundaki görüşmelere de dikkat çekti” ifadeleri yer aldı.