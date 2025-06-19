Putin, İran ile işbirliği yollarını araştırıyor

PUTİN’İN İRAN DEĞERLENDİRMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında, St. Petersburg Konservatuarı’nda dünya çapında önde gelen haber ajanslarının yöneticilerine cevaplar verdi. İran-Irak savaşıyla ilgili önemli yorumlarda bulunan Putin, İran’ın yanında olduklarını belirtti ve “Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran’daki durum da bir istisna değil.” ifadesini kullandı.

İRAN’LA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Putin, İran’daki “yer altı fabrikalarının” faaliyetlerine de değinerek, “Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran’ın hem de İsrail’in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak.” dedi. Rusya’nın İran ile yüksek bir güven düzeyine sahip olduğunu vurgulayan Putin, “İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var.” şeklinde konuştu.

PUTİN’İN İKİLİ GÖRÜŞMELERE YAKLAŞIMI

Putin, bu konuları İsrail ve ABD ile de görüştüklerini dile getirerek, “İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran’ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail’in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz.” ifadesiyle, durumun detaylarını taraflara aktardıklarını belirtti.

UKRAYNA SORUNUNA DEĞİNDİ

Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, Trump’ın “ben o dönemde başkan olsaydım, bu savaş olmazdı” sözlerine atıfta bulunarak, “Trump bu konuda haklı. Gerçekten de Trump başkan olsaydı, büyük ihtimal çatışma olmazdı.” dedi. Ayrıca, Minsk anlaşmalarının uygulanmadığına dikkat çekerek, “Çatışmaları sonlandırabilecek ve uzun vadede böyle bir durumun tekrarlanmaması için koşullar oluşturabilecek çözümün bulunması lazım.” diye ekledi.

UKRAYNA MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, “Ukrayna devleti kime müzakere yetkisi verirse onunla görüşürüz.” dedi. Ayrıca, “Görüşmeye hazırım ancak bir şey paylaşmak için değil, noktayı koymak için.” diyerek belgenin meşru yetkililer tarafından imzalanmasının önemine dikkat çekti. Ukrayna’da ilhak edilen bölgelerde referandum düzenlendiğini hatırlatan Putin, bu toprakların artık Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

MÜZAKERE SÜRECİNE ÇAĞRI

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin anlamlı olduğunu belirterek, “1200 esir asker takası konusunda anlaştık. Daha 3 bin cenaze vermeye hazırız. Bu trajik bir rakam.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin müzakerelerdeki rolünü de vurgulayan Putin, “İstanbul’daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması.” şeklinde konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiğini ifade etti. Ayrıca, Rus ve Ukrayna müzakere heyetlerinin temas halinde olduklarını belirtti.