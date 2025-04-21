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Putin, İran ile Ortaklık Anlaşmasını Onayladı

PUTİN İRAN İLE STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASINI ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile önemli bir stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Putin, bu kapsamda, İran ile ilişkileri derinleştiren yasayı imzaladı.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Rusya Resmi Belge Sistemi’nde yayımlanan mevzuata göre, imzalanan yasayla birlikte Rusya ile İran arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık kurulması öngörülüyor. Bu ortaklık, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çok çeşitli alanlarda iş birliğini içeriyor.

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