PUTİN’DEN İRAN NÜKLEER PROGRAMI AÇIKLAMASI

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda dünya üzerindeki iki önemli mesele hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. İran’ın nükleer programı ve Ukrayna’yla ilgili konulara değinen Putin, hem İsrail’e hem de Kiev yönetimine açık mesajlar iletti. “İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair delil yok” ifadesini kullanan Putin, uluslararası toplumda bu bilgilere erişim olmadığını vurguladı.

İSRAİL’İN ENDİŞELERİNE CEVAP

Putin, İran’ın nükleer silah edinmeye yönelik çalışmaları hakkında herhangi bir kanıtın ne Rusya’da ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda bulunmadığını belirtti. İsrail’in bu konudaki kaygılarına dikkat çeken Putin, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer programıyla ilgili teknik detayların müzakerelerle ele alınabileceğini ifade eden Putin, bu endişelerin diplomasi yoluyla giderilebileceğini vurguladı. “Müzakerelerle anlaşmaya varılabilir ve bu endişeler ortadan kaldırılabilir” diyen Putin, diyalog çağrısına uluslararası toplumdan destek beklediğini söyledi.

UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna halkının büyük bir bölümünün Rusya ile dostluk ilişkisi kurmak istediğini dile getirdi. 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere atıfta bulunan Putin, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” şeklinde konuştu. Kiev yönetimini eleştirerek, Ukrayna’nın Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini savundu. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli” diyen Putin, çatışmayı uzatanların Ukrayna’yı bir araç olarak kullandığını da ifade etti.