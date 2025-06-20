Putin, İran-İsrail Çatışmasına Değindi

PUTİN’DEN ORTA DOĞU’DAKİ ÇATIŞMALAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da gerçekleşen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda, Orta Doğu’daki İran-İsrail çatışmasının 3’üncü Dünya Savaşına dönüşme olasılığına dair soruları yanıtladı. “Durum endişe verici. Çatışma potansiyeli çok büyük ve büyümeye devam ediyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Putin, forumda 120’den fazla ülkeden katılımcıyla birçok meseleye değindi.

İRAN’A DESTEK TALEBİ

İran-İsrail çatışmasına dair görüşlerini paylaşan Putin, “İran’ı meşru çıkarları için verdiği mücadelede destekliyoruz. Özellikle de barışçıl nükleer enerji çıkarları için verdiği mücadelede yanındayız. Bu tutumumuz değişmedi” dedi. Ayrıca, “Hemen hemen her gün İranlı dostlarımızla temaslarımız var. Önerilerimiz var ve şu an tartışılıyor” diye belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de temas hâlinde olduklarını ifade eden Putin, bu süreçteki görüş alışverişinin önemine dikkat çekti.

NÜKLEER TÜMEL GEÇİŞLERİN GÜVENCESİ

Putin, İran’daki nükleer tesislerde görev yapan Rus uzmanların güvenliği konusunda Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’tan güvence aldığını dile getirdi. “İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkına ilişkin görüşlerimizle görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bunun güvenliğini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

KİRLİ BOMBA TEHDİDİ VE CEVAP STRATEJİSİ

Ukrayna’nın Rus topraklarında ‘kirli bombalar’ kullanacağına dair iddialara da değinen Putin, “Cevabımız çok sert olacaktır. Umarım bu noktaya asla gelinmez” dedi. Ukrayna yönetiminin eylemlerini eleştirerek, “Bu tür niyetlere dair hiçbir kanıtımız yok. Ancak bazı fikirlerin ortaya çıkabileceğini ön görüyoruz” yorumunu yaptı.

RUS TOPRAKLARININ KORUNMASI

Putin, Ukrayna’da kontrol altındaki toprakların artık Rus toprağı olduğunu savundu ve “Rus askerinin ayak bastığı yer bizimdir” ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusunun Rus topraklarını işgali sonrası yaşanan kayıplara da değinerek, süreçteki kayıplara dikkat çekti.

UKRAYNA’NIN EGEMENLİĞİNİ SAVUNDU

Ukraine ile olan çatışmayı, ülkenin NATO ile yakınlaşmasına bağlayan Putin, Ukrayna’nın bağımsızlığının önemine vurgu yaptı. “Ukrayna’nın bağımsızlığını ve egemenliğini kazandığı temel değerlere geri dönmek iyi olurdu” dedi. Ukrayna halkının bağımsızlık hakkını sorgulamadıklarını belirtti.