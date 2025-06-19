Putin, İran’la İşbirliğini Vurguladı

PUTİN’DEN İRAN VE İSRAİL İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında yapılan basın toplantısında, önde gelen haber ajansları yöneticilerinin sorularını yanıtladı. İran-Irak savaşından bahseden Putin, İran’ın yanında olduklarını ifade etti. İran’daki siyasi zorluklara rağmen halkın bir arada olduğunu vurgulayan Putin, “Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran’daki durum da bir istisna değil.” dedi.

ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇABALARI

Putin, İran’daki “yer altı fabrikalarının” işlevini sürdürdüğünü belirtti. Bu bağlamda çatışmaları durdurmak ve bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerektiğini söyleyerek, “Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran’ın hem de İsrail’in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak.” ifadelerini kullandı. Rusya’nın İran ile yüksek güven düzeyine sahip olduğunu kaydeden Putin, “İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir.” diye konuştu.

ÇÖZÜM İÇİN GÖRÜŞMELER

Putin, İran ile olan ilişkilerde belirli sinyalleri verdiklerini, bu teklifleri İsrail ve ABD ile de ele aldıklarını vurguladı. “Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz.” dedi. Son kararın, her iki ülkenin siyasi liderlerine ait olduğunu belirten Putin, İran’a yapılan hava savunma sistemleri ile ilgili önceki tekliflerinin de ilgi görmediğini açıkladı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA DEĞİNDİ

Ukrayna-Rusya savaşı hakkında da yorum yapan Putin, Trump’ın “ben o dönemde başkan olsaydım, bu savaş olmazdı” açıklamasını hatırlattı. Putin, bunun doğruluğunu kabul ederek, çatışmanın önlenebileceğini ifade etti. Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını belirten Putin, “Çatışmaları sonlandırabilecek ve uzun vadede böyle bir durumun tekrarlanmaması için koşullar oluşturabilecek çözümün bulunması lazım.” şeklinde konuştu.

Putin, Kosova örneğini vererek, “Ukrayna’daki Donbass bölgesinin de bu şekilde ayrıldığını ve halkın kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu” vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye de hazır olduğunu dile getiren Putin, “Ukrayna devleti kime müzakere yetkisi verirse onunla görüşürüz.” ifadelerini kullandı.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER İÇİN İŞBİRLİĞİ

Putin, 2022’de İstanbul’da yapılan müzakereleri hatırlatarak, Türkiye’nin rolünü vurguladı ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederiz, (2022’de Ukrayna’yla) anlaşma hazırlanmıştı.” dedi. Putin, müzakerelerin devam edeceğini ve “Bu müzakerelerin anlamı var.” diyerek, 1200 esir asker takası konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Türkiye’nin müzakerelerdeki katkısını takdir eden Putin, Rus ve Ukrayna müzakere heyetlerinin sürekli irtibat halinde olduğunu aktardı.