Putin, İran Ve İsrail Çıkarlarını Güvence Altına Almanın Yollarını Bulmalıyız

PUTİN’İN İRAN VE İSRAİL ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın barışçıl nükleer enerji meseleleri ile İsrail’in güvenlik endişelerinin giderilebileceğini ifade etti. “Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran’ın hem de İsrail’in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak.” şeklinde konuşan Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi.

İRAN’DAKİ SİYASİ ZORLUKLAR VE TOPLUMSAL KONSOLİDASYON

Putin, İran’daki siyasi zorluklara rağmen toplumun konsolide olduğunu belirtti. “Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran’daki durum da bir istisna değil.” dedi. İran’daki “yer altı fabrikalarının” varlığını vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı: “Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem Iran’ın hem de İsrail’in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak.”

RUSYA-İRAN İLİŞKİLERİNİN GÜVEN DÜZEYİ

Rusya’nın İran ile yüksek bir güven düzeyine sahip olduğuna dikkat çeken Putin, “İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var.” şeklinde ifade etti. Bu konuları İsrail ve ABD ile detaylı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Putin, “İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran’ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail’in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür.” açıklamasında bulundu.

TARAFLARA SUNULAN ÖNERİLER

Putin, önerilerinin taraflara iletildiğini ve “Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz.” dedi. Sonuçta, son kararın İsrail ve İran’daki siyasi liderliğe ait olduğunu vurguladı.