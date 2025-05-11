Putin, İstanbul’da görüşmek istedi

RUSYA’DAN BARİŞ GÖRÜŞMESİ TEKLİFİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya barış görüşmelerine 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan başlanmasını teklif etti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, perşembe günü Putin’le Türkiye’de görüşeceğini açıkladı. Zelenski, “Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI TEKLİFİ KABUL ETMEK GEREKTİĞİNİ BELİRTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor; bunun yerine, Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan gölüne son verilmesine yönelik olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmelidir.” dedi. Trump, anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmenin önemli olduğunu vurguladı. “Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD mevcut durumu net şekilde görebilir ve buna göre hareket edebilir!” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’DAN DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ardından Putinle telefonda görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Putin’e İstanbul’daki açıklamasından memnun kaldığını ifade ederek, kapsamlı bir ateşkesin barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını söyledi.

AVRUPA’DAN ATEŞKES TALEBİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmiş durumda. Avrupalı liderler, yeni bir yaptırım tehdidinde bulunarak Putin’den 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesini istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin’in önerisini ilk adım olarak nitelendirdi, ancak yeterli olmadığını belirtti. Almanya Başbakanı Friederich Merz de öneriyi olumlu bir işaret olarak değerlendirdi. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, müzakerelerin cephedeki durumu ve 2022’deki müzakereleri göz önünde bulundurarak yapılacağını söyledi. 2022 tarihli taslak metinde, Ukrayna’nın BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin uluslararası güvenlik garantileri karşısında kalıcı olarak tarafsız kalması öngörülüyor.

PUTİN’DEN TÜRKİYE’DE GÖRÜŞME TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacağını ifade etti. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesini yaptı.