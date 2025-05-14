Putin, İstanbul’da Müzakerelerde Temsilcileri Onayladı

PUTİN, RUS HEYETİNİ ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilecek Ukrayna müzakerelerinde Rusya’yı temsil edecek isimleri onayladı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle alakalı bir kararname imzaladı.

RUS HEYETİNİN KADROSU

Kararnameye göre, Rus heyetine Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Bu heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de görev alacak. Heyetteki uzmanlar arasında ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya’nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov yer alıyor.