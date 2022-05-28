Putin: İzin vermeye hazırım

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, hububat ihracatı hakkında açıklama yaptı.

Rusya Ukrayna savaşı 94. gününde devam ederken Rus ablukasının olası bir gıda krizine neden olacağı endişesi sürüyor. Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna’da bulunan binlerce buğday mısır gibi hububatların ihraç edilmesine yönelik Rus lider Putin’le konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonda 3 ay geride kaldı. Çatışmalar Kiev başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında 94. gününde de devam ediyor. Sahada istediği hızda ilerleyemeyen Rus güçleri sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken Batı dünyasından yaptırım kararları peş peşe geliyor. Birçok dünya devi marka Rusya’dan çekilirken Moskova hükümeti de yaptırımlara karşılık verdi ve doğalgaz akışını kesti. Savaş birçok piyasayı derinden etkiledi. Savaşın etkisiyle petrol fiyatları fırlarken gözler olası gıda krizinde. Rus ablukasının gıda krizine yol açacağı endişesi sürüyor.

NEHAMMER ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus lider Putin’le buğday ve mısır gibi hububatların ihracı hakkında konuştu. Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin’in Ukrayna’daki tahılların limanlardan uluslararası pazara ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğu sinyalini verdi. Telefon görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Nehammer önemli açıklamalarda bulundu. Nehammer, Putin’le görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi üst düzey isimlerle görüştüğünü ifade etti.