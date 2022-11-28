Putin, Kadirov ile görüştü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov ile görüşme gerçekleştirdi.

Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, sosyal medya hesabından Putin ile beraber özçekim pozunu paylaştı. Kremlin’de görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Vladimir Putin, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başı Ramazan Kadirov ile bir çalışma toplantısı yaptığı ve bölgedeki son durum hakkında konuşulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov ile bir araya geldi. Kadirov’un Putin ile yaptığı özçekim ise gündem oldu. Kadirov bu pozu paylaşarak görüşme hakkında bilgi verdi. Kadırov ayrıca Putin’in Çeçenlere bağlılıkları ve vatanseverlikleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Kremlin görüşme için “Vladimir Putin, Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başı Ramazan Kadirov ile bir çalışma toplantısı yaptı. Bölgedeki son durum hakkında sohbet edildi. Özel askeri operasyonda Çeçen birliklerinin çalışmaları ile ilgili konular ayrı ayrı tartışıldı” ifadelerine yer verdi.