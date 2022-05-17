Putin kan kanserine yakalandı iddiası

Rus oligark, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kan kanserine yakalandığını iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olan bir oligarka ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Rus oligark Batılı iş ortağına, Putin’in kan kanseri olduğunu söylerken duyuldu. Bununla birlikte, Putin son zamanlarında çekilen fotoğraf ve videolarında kontrolsüz br şekilde titrerken ve sürekli olarak bir yere tutunma ihtiyacı duyarken görüldü.

Rusya Devlet Başkanı ile yakın ilişkisi olan bir oligark, Vladimir Putin’in kan kanserine yakalandığını öne sürdü.