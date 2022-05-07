Putin kansere yakalandı iddiası

Ukrayna ile savaşa girişen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kansere yakalandığı iddia edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı 72. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koltuğunu, tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olmak için kısa bir süreliğine bırakacağı öne sürüldü. Koltuğu devrelacak kişinin Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) eski bir şefi olan Nikolai Patrushev olduğu iddia edildi. Kremlin’den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Putin’İn son zamanlarında çekilen fotoğraf videolarında kontrolsüz br şekilde titrediği ve sürekli olarak bir yere tutunma ihtiyacı olduğu görüldü.

ABD ve İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kanser nedeniyle ameliyat olacağını öne sürdü. İddianın kaynağı olarak, Rus Telegram kanalı General SVR gösterildi. General SVR, ameliyatın Putin’i “kısa bir süre” etkisiz hale getirebileceğiniı ve bu süre zarfında dizginleri bir yardımcıya teslim edeceğini iddia etti.

Putin’in sağlık durumunun kötü olduğu iddiasıyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak, 69 yaşındaki Putin’i titrek, kıpır kıpır ve şişmiş gibi gösteren son videolar ve fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, onun Parkinson veya kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan birinden muzdarip olabileceğini iddia etti.

Putin’in sağlığıyla ilgili en son iddia, eski bir Rus Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) korgenerali tarafından yönetildiği iddia edilen bir Telegram kanalında “Viktor Mihayloviç” takma adını kullanarak yapıldı.

GÖREVİNİ PATRUSHEV’E DEVREDECEK

New York Post’a göre, kanaldaki bir videoda, Putin’in yakın zamanda Rusya Güvenlik Konseyi’nin yakın yardımcısı ve sekreteri Nikolai Patrushev ile iki saatlik bir “yüz yüze” görüşme yaptığı iddia edildi.

Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) eski bir şefi olan Patrushev’e, birkaç gün sürecek bir devir tesliminde kendisine görev verilebileceği söylendi. Putin’in onu “iktidar sisteminin tek gerçek sırdaşı ve dostu” olarak gördüğü öne sürüldü.

Brüksel’deki Rusya Avrupa Asya Araştırmaları Merkezi’nin (CREAS) kurucusu ve direktörü Theresa Fallon, “Putin’in sağlığı hakkında çok fazla spekülasyon olduğunu söyleyebilirim. Putin, her zaman imajının bir parçası olan zindeliğini ve gücünü vurgulamaya çalıştı. Hastalık, Putin’in Kremlin tarafından yıllar içinde özenle geliştirilmiş güçlü adam anlatısına uymuyor. Bu, perde arkasında gerçekten başka bir şey olup olmadığını merak etmeme neden oluyor” diye konuştu.