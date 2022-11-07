Putin kararını duyurdu! Sabıkalıları cepheye yolluyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşa ilişkin hamlede bulunarak sabıkalıları cepheye gönderme kararı aldı.

Rusya ordusunun Ukrayna’da zor durumda olduğu yönünde pek çok haber var. Bu haberleri doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski mahkumların da cephede Ukrayna’ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameyi imzaladı. Diplomasi cephesinde ise ABD yönetiminin Ukrayna’yı barış müzakereleri konusunda özel kanallardan teşvik etmeye çalıştığı kaydedildi.

Rusya cepheye eski mahkumları da sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olan Ruslar askere alınabilecek. Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı belirtiliyor.

Çocuklara karşı cinsel saldırı ve terörizm gibi suçlardan daha önce hüküm giyenler ise bu karardan muaf tutuldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Wagner isimli rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.

Rusya’nın cephedeki asker eksiğini gözler önüne seren bu görüntülerden kısa süre sonra ülke genelinde seferberlik ilan edilmiş ve 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı duyurulmuştu.

Putin sabıkalıları cepheye sürüyor – 1Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski mahkumların da cephede Ukrayna’ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameyi imzaladı.

Bir yandan sahada silahlı mücadele sürerken bir yandan da diplomasi çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Zelenski, Putin, Rusya’nın başında olduğu sürece barış müzakereleri yapmayacağını açıklamış, “biz yeni Başkanla müzakere deceğiz” demişti.

“ABD UKRAYNA’YI MÜZAKEREYE ÇAĞIRDI”

Washington Post gazetesi Biden yönetiminin özel olarak Ukrayna lideri Volodimir Zelensk’yi Rusya’yla müzakerelere teşvik ettiğini yazdı.

Zelenski’nin Putin’le müzakereleri reddetmesinin Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da endişelere yol açtığı kaydedildi.

ABD’li bir yetkilinin bazı müttefiklerimizde “Ukrayna yorgunluğu” olduğu bir gerçek diyerek özellikle savaştan ekonomik olarak etkilenen bazı ülkelerin durumunu ortaya koyduğu belirtiliyor.