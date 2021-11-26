Putin kendi üstünde denedi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wuhan’daki salgına karşı harekete geçti ve burun içi aşının denemesinde gönüllü oldu.

5 milyondan fazla hayata mal olan virüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.

Bunun meyvelerini de topluyoruz. Virüse karşı elimizdeki en önemli silah olan aşı ve acil kullanım onayı almaya başlayan ilaçları bu çalışmalara borçluyuz.

Rusya’dan gelen son haber ise bir hayli ilginç. Zira Rusya pandeminin seyrini değiştirebileceğini öne sürdüğü bir aşı için geri sayıma geçmiş dudumda.

Takviye aşısının ardından hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda kameralara konuşan Putin, Sputnik V ve tek doz Sputnik Light’ın yapımcısı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmekte olan burun içi aşının denenmesinde de gönüllü olarak yer aldığını açıkladı.

Burun içi aşıdan sonra “bir şey hissetmediğini” söyleyen Putin, bakanlarına dönüp “Bugün, enjeksiyon ve burundan ikinci kısmı kapsayan bu iki işlemden sonra sabah spora gittim. Dolayısıyla her şeyin bilim adamlarımızın söylediği gibi geliştiğine tanıklık edebilirim.” dedi.