Putin kendini Petro’ya benzetti

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendini ünlü Rus imparatorlarından Petro’ya benzetti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rus lider Vladimir Putin’in eylemleri ve söylemleri tartışma yaratmaya devam ediyor. Ukrayna’yı işgalini Donbass’ı ‘Naziler’den arındırmak’ bahanesiyle aklamaya çalışan Putin şimdi de kendini tarihin en ünlü Rus imparatorlarından birine benzetti ve gerçek niyetini ortaya koydu…

Hem liberal hem de muhafazakâr Ruslar tarafından beğenilen ve ‘otokratik bir modernleştirici’ olarak anılan Rus İmparatoru Büyük Petro (I. Petro) 43 yıl hüküm sürdü ve İsveç’ten fethettiği topraklar üzerine yeni bir başkent inşa edilmesini emretti. Bu yeni başkent Putin’in de memleketi olan St. Petersburg’du.

Bu, Baltık Denizi kıyılarındaki bataklıklarda Petro’nun “Avrupa’ya açılan penceresini” inşa etmek için zorunlu işçi olarak askere alınan on binlerce serfin hayatına mal olan bir projeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğumunun 350. yıldönümünde Çar Büyük Petro’ya saygı duruşunda bulunarak, Rus topraklarını geri kazanmaya yönelik ikiz tarihi arayışları arasında bir paralellik çizdi.