Putin, Kiev Rejimi Terör Örgütü Oluyor

PUTİN’İN YORUMLARI VE GÖRÜŞMELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor” dedi. Putin, hükümetle video konferans toplantısı düzenledi. Toplantıda, Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky’den İstanbul’da yapılan görüşmelere dair bilgi aldı. Medinsky, İstanbul görüşmelerinde barışçıl çözüme iki bölümden oluşan bir taslak memorandum sunduklarını belirtti. Medinsky, “Birinci bölüm uzun vadeli barışın sağlanması için gerekli koşulları, ikinci bölüm ise ateşkes koşullarını içeriyor” diye ekledi.

Ateşkes ve Esir Takası Üzerine Açıklamalar

Medinsky, “Geçici ateşkese değil, barış koşullarının geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini” ifade etti. Ayrıca, “Devlet başkanları düzeyinde bir toplantının mümkün olduğu, ancak bunun sonuçlanarak geliştirilmesi gerektiği yönündeki tutumunuzu ilettik” diyerek liderler görüşmesine hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Medinsky, “Her iki tarafta da bin 200 kişi olmasını bekliyoruz. Bu, şimdiye kadarki en büyük savaş esiri takası olacak. Esir takasını 7 ile 9 Haziran arasında başlamaya hazırız” dedi. Takasta eşitlik için mutabık kalınan esir niteliklerine yaralılar, ağır hastalar ve 25 yaş altındaki savaş esirlerinin dahil olacağını aktardı.

UKRAYNA’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Putin, Ukrayna’nın Bryansk ve Kursk bölgelerindeki 1 Haziran’da gerçekleştirdiği bombalı saldırılara ilişkin, “Kesinlikle bir terör eylemi” şeklinde konuştu. Saldırılara dair kararların Ukrayna’da siyasi düzeyde alındığını düşünerek, “Ukrayna’nın son günlerdeki saldırıları müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlıyor” yorumunu yaptı.

Putin, “Teröre bel bağlayanlarla kim müzakere eder? Teröristlerle mi?” diyerek, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve gerçekleştirilmesi ve ateşkes sağlanması konusunda kuşkulu olduğunu belirtti. Rusya’nın önerdiği ve Ukrayna’nın reddettiği 2-3 günlük ateşkes teklifine dair ise, “Kiev rejiminin barışa ihtiyacının olmadığına ikna ediyor. Ukraynalı yetkililer barışa ilgi duymuyor, tek umursadıkları iktidarlarını korumak” ifadelerini kullandı.