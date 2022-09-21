Ukrayna ile savaş devam ederken Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etti.

Kıyamet sahnesini aratmayan görüntü yayınlandı, konuşması apar topar iptal edilen Putin bu sabah kısmı seferberlik ilan etti. Devlet televizyonunda dile getirilen saldırı ise, tüyler ürperticiydi.

Kremlin, sekiz yıl önce Ukrayna toprağı Kırım’da uyguladığı taktiği bir kez daha hayata geçiriyor. Doğudaki Donetsk ve Lugansk’ın yanı sıra güneydeki Herson ve Zaporijya’da, Rusya’ya katılmak için 23 Eylül’de oylama başlayacak.

Referandum haberlerinin gelmesiyle Rus borsaları çakıldı. Borsalardaki düşüş, işgalin başladığı Şubat ayından bu yana en ciddi seviyeye ulaştı.

Halihazırda Rus işgalciler Herson bölgesinin yüzde 95’ini kontrol ediyor. Avrupa’nın en büyük nükleer santraline ev sahipliği yapan Zaporijya’da ise haftalardır çatışmalar dinmiş değil.

Rus işgalciler hem Herson hem de Zaporijya’da yaz mevsiminde referandum planlıyordu ancak hazırlıkları aylardır süren oylama Ukrayna’nın karşı taarruzuna takıldı.