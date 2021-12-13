Putin: Korsan taksi şoförlüğü yaptım

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküş döneminde korsan taksi soförlüğü yaptığını açıkladı.

O dönemde ekonomik zorluklar, pek çok Rus’un ek işler yapmasına neden olmuştu.

Putin’in bu açıklamaları Pazar günü yayınlanan Rusya, En Yeni Tarih adlı bir belgeselde yer aldı.

Belgesele konuşan Putin, “Tarihsel Rusya’nın Sovyetler Birliği adı altında çözülmesi” olarak tanımladığı dönemde Batı ülkelerinin Rusya’dan daha fazla ülkenin ayrılacağına inandığını da ekledi.

Putin daha önce de Sovyetler’in dağılmasına dair fikirlerini açıklamıştı.

Fakat o dönemde yaşadıklarını daha önce paylaşmamıştı.

Putin belgeselde “Bazen ek gelir edinmem gerekiyordu. Arabayla, şoför olarak para kazanıyordum. Dürüst olmak gerekirse o dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu” ifadelerini kullandı.

O dönemde taksi sayısının çok az olduğu ülkede araba sahipleri tanımadıkları kişilere taksi şoförlüğü yaparak ek gelir elde ediyordu.