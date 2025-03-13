Putin, Kursk Bölgesindeki Komuta Merkezini Ziyaret Etti

PUTİN’İN KURSK ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri kıyafetler giyerek, Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Kursk bölgesindeki komuta merkezini ziyaret etti. Kremlin tarafından paylaşılan videolara göre, Putin, Ukrayna’nın 6 Ağustos 2024’te sınırdan girmesinin ardından bu bölgeye ilk kez gitmiş oldu. Askeri kamuflajıyla geldiği komuta merkezinde, bölgedeki mevcut durumu Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan dinledi.

GENELKURMAY BAŞKANINDAN BİLGİLER

Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçtiğimiz yıl ağustosta girdiği Kursk bölgesinin yüzde 86’sına tekabül eden 1100 kilometrekareden fazla kısmının kurtarıldığını bildirdi. Yalnızca son 5 günde 24 yerleşim yeri ve 259 kilometrekarelik alanın geri alındığını belirten Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde kayıplarının 67 bin askeri aştığını aktardı. Genelkurmay Başkanı ayrıca, “Kiev, Kursk bölgesinde bir sıçrama tahtası oluşturmak ve durumu pazarlık konusu yapmak istedi. Kiev’in Rus coğrafyasındaki planları başarısızlıkla sonuçlandı.” şeklinde konuştu. Gerasimov, Kursk bölgesindeki Ukrayna birliklerinin kuşatıldığını ve sistematik olarak yok edilmeye devam ettiğini kaydetti.

PUTİN’DEN TEŞEKKÜR VE YASAL İŞLEMLER

Putin, konuşmasına Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürten Rus askeri birliklerine ve komutanlarına teşekkür ederek başladı. Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, “Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz. Elbette, gelecekte devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz.” dedi. Kursk topraklarında sivil halka karşı suç işleyen ve Rus güvenlik güçlerine direnen Ukrayna askerlerinin Rus yasalarına göre “terörist” olduğunu ifade eden Putin, bu kişilere yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Rusya’nın, Kursk bölgesinde yakalanan esirlere “terörist” muamelesi yapacağını belirten Putin, “Biz bütün insanlara insanca davranıyoruz, bundan sonra da insanca davranmalıyız. Elimize düşen herkese.” dedi. Ayrıca, yabancı paralı askerlerin Savaş Esirlerinin Muamelesine İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmediğini hatırlattı.

MUHAREBE GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

Son dönemlerde Kursk bölgesindeki yerleşim yerlerini Ukrayna askerlerinden kurtaran birliklere tekrar teşekkür eden Putin, “Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesini ve Kursk bölgesi topraklarının yakın gelecekte düşmandan tamamen kurtarılmasını içtenlikle umuyorum.” şeklinde konuştu.