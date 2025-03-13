Putin: Kursk Operasyonu Son Aşamada

PUTİN’İN KURSK ZİYARETİ VE GÜNCEL DURUM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kursk bölgesine yaptığı ziyarette, bölgenin Ukrayna askerlerinden arındırılmasına yönelik operasyonun son safhasına yaklaşıldığını duyurdu. Peskov, Sever Grubu Komutanlığı’nın Putin’e, Kursk’un Ukrayna ordusundan kurtarılmasına yönelik devam eden operasyonda önemli bir ilerleme kaydedildiği bilgisini aktardığını belirtti.

OPERASYONUN İLERLEYİŞİ

Peskov’un ifadelerine göre, Putin, Kursk bölgesindeki komuta merkezlerinden birine gerçekleştirdiği ziyarette Sever Grubu Komutanı ve Komutan Yardımcısı’nın raporlarını dinlemiş. Komutanlar, Kursk’un militanlardan temizlenmesi için yürütülen operasyon hakkında Putin’i bilgilendirerek, operasyonun son aşamasına girdiğini vurgulamış.

ASKERİ ÜNİFORMAYLA ZİYARET

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında işgal edilen Kursk bölgesine yaptığı ilk ziyarette Rus birliklerini gözlemlemişti. Ziyareti sırasında askeri üniforma giymiş olan Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’dan bilgi almıştı. Gerasimov, Putin’e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığını bildirerek, 430 Ukraynalı askerin esir alındığını aktarmıştı. Bunun üzerine Putin, esirlerin Rusya yasalarına göre terörist muamelesi görebileceğini ve bu kişilerin Rus mahkemelerinde yargılanarak uzun yıllar hapis cezası alabileceklerini ifade etmişti.

– MOSKOVA