Putin, Malezya ile Enerji Projeleri Geliştirebilir

RUSYA VE MALEZYA ARASINDA ORTAK PROJELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya ile doğal gaz ve petrolün yanı sıra barışçıl nükleer enerji alanında ortak projeler geliştirebileceklerini ifade etti. Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TİCARET HACMİNDEKİ ARTIŞ

Putin, Malezya ile Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. “Rus şirketleri, Malezya’ya helal standardına uygun olanlar da dahil yüksek kalite et ve süt ürünleri ihracatını artırmak istiyor” şeklinde konuştu. Enerjinin, Malezya ile işbirliğinde kilit bir rol oynadığına dikkat çeken Putin, “Malezya şirketi Petronas, Rosneft’in hissedarı konumunda ve Gazprom da bu şirketle ortaklık geliştiriyor. Ülkemiz Malezya pazarına önemli miktarda petrol ürünü ve kömür tedarik ediyor. Doğal gaz sektöründe de ortak projeler ve barışçıl atom enerjisinde işbirliğini geliştirmek istiyoruz” dedi.

ASEAN ZİRVESİNE DAVET

Malezya Başbakanı İbrahim ise Putin’i ekim ayında düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine davet etti. Ayrıca, Rus hava yolu şirketi Aeroflot’un Malezya’ya doğrudan uçuşlar başlatması için görüşmeler yaptıklarını aktardı.