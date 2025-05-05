Putin, Modi İle Telefon Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin, Modi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

STRATEJİK İLİŞKİLER VURGULANDI

Görüşmede, Rusya-Hindistan ilişkilerinin stratejik öneminin altı çizildi ve bu ilişkilerin dış etkilere karşı dirençli bir şekilde her alanda gelişmeye devam ettiği belirtildi. Modi, “geleneksel yıllık ikili zirve” için Putin’i Hindistan’a davet etti ve Putin de bu daveti kabul etti.