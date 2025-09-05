Haberler

Putin, Moskova’nın Zirve İçin Uygun Olduğunu Belirtti

PUTİN’DEN ZİRVE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer” dedi. Bu açıklama, Vladivostok’ta düzenlenen 10’uncu Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda yapıldı. Putin, forumda Ukrayna ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu ve Ukrayna’daki tüm askeri birliklerin meşru hedef olacağını açıkladı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE İLETİŞİM

Putin, “Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek. Ukrayna tarafıyla temasa hazırım fakat bunun bir anlamı yok. Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Moskova’nın, Rusya-Ukrayna zirvesi için en güvenli yer olduğunu vurgularken, “Rusya, Moskova’da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız. Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, fakat bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı” diyerek dikkat çekti.

TOPRAK ANLAŞMALARI VE REFERANDUM

Putin, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerektiğini belirtti. Bunun gerçekleşmesi için ise sıkıyönetimin kaldırılması gerektiği konusunda vurgularda bulundu. Bu koşullar altında, gelecekteki görüşmelerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İslam Sanatları Sergisi Açıldı Gent’te

Belçika'nın Gent şehrinde, Türk sanatçı Ahmet Özhan'ın katılımıyla İslam sanatları temalı 'Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı' sergisi açıldı. Sergi, 20 sanatçının eserlerini barındırıyor.
Haberler

Azerbaycan ve Türkiye Enerji Görüşmesi Yapıldı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azeri mevkidaşı Perviz Şahbazov, SOCAR Türkiye'nin Petkim ve STAR Rafineri'deki tesislerinde enerji iş birliğini ve yeni yatırım planlarını görüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.