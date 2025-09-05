Putin, Moskova’nın Zirve İçin Uygun Olduğunu Belirtti

PUTİN’DEN ZİRVE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer” dedi. Bu açıklama, Vladivostok’ta düzenlenen 10’uncu Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda yapıldı. Putin, forumda Ukrayna ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu ve Ukrayna’daki tüm askeri birliklerin meşru hedef olacağını açıkladı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE İLETİŞİM

Putin, “Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek. Ukrayna tarafıyla temasa hazırım fakat bunun bir anlamı yok. Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Moskova’nın, Rusya-Ukrayna zirvesi için en güvenli yer olduğunu vurgularken, “Rusya, Moskova’da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız. Her ülke, güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip, fakat bunu başka bir ülkenin zararına yapmamalı” diyerek dikkat çekti.

TOPRAK ANLAŞMALARI VE REFERANDUM

Putin, toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerektiğini belirtti. Bunun gerçekleşmesi için ise sıkıyönetimin kaldırılması gerektiği konusunda vurgularda bulundu. Bu koşullar altında, gelecekteki görüşmelerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.