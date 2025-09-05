Putin: Moskova, Rusya-Ukrayna Zirvesi İçin İdeal

PUTİN’DEN UKRAYNA KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta gerçekleştirilen 10’uncu Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda Ukrayna ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna’daki tüm askeri birlikleri meşru hedef olarak değerlendireceklerini vurguladı. “Rusya, hem kendisi hem de Ukrayna için hazırlanacak olan güvenlik garantilerine saygı gösterecek” diyen Putin, Ukrayna ile temas kurmaya hazır olduğunu ancak bunun çok da anlamlı olmadığını ifade etti. “Ukrayna tarafıyla temel konularda anlaşmak mümkün değil” ifadesi dikkat çekti.

MOSKOVA ZİRVE İÇİN EN İYİ YER

Putin, “Moskova, Rusya-Ukrayna zirvesi için en iyi yer” açıklaması yaparak, Rusya’nın Moskova’da Ukrayna ile yapılacak görüşmelerin güvenliğini sağlayabileceğini belirtti. “Buna hazırız” diyen Putin, her ülkenin güvenlik alanında seçim yapma hakkına sahip olduğunu, ancak bunu başka bir ülkenin zararına gerçekleştirmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna Anayasası’na göre toprak anlaşmalarının referandumla onaylanması gerektiğini, bunun içinse sıkıyönetimin kaldırılması gerektiğini ifade etti.