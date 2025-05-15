Putin, Müzakere İsimlerini Onayladı

PUTİN ONAYLADIĞI İSİMLERİ AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin İstanbul şehrinde bugün gerçekleştirilecek olan Ukrayna müzakerelerinde Rusya’nın temsilcilerini onayladı. Bu müzakereler, Türkiye’nin arabuluculuk rolüyle gündeme gelmişti. Rus heyetine, Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek ve heyet, önemli isimlerden oluşuyor.

HEYETTEKİ ÖNEMLİ İSİMLER

Müzakere heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin gibi isimler yer alacak. Bunların yanı sıra, heyette Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya ve Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk da bulunuyor. Ayrıca, Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov da heyetteki diğer uzmanlar arasında.