Putin, Müzakereleri Yeniden Başlatmayı Önerdi

MOSKOVA’DAKİ BARİŞ TEKLİFİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da Kiev yönetimiyle doğrudan müzakere yapılması önerisinin, barışçıl bir çözüm bulma konusundaki gerçek niyetini ortaya koyduğunu ifade etti. Peskov, Perviy televizyon kanalında Putin’in Ukrayna ile ön koşulsuz müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı barışın, ancak ciddi müzakerelerle sağlanabileceğini belirten Peskov, Putin’in bu çabanın içine girmeye hazır olduğunu vurguladı.

TEKLİFİN HUKUKİ DEĞERİ

Peskov, “Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönünde gerçek bir niyeti teyit eden çok ciddi bir tekliftir.” şeklinde konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Moskova’nın Kiev’den cevap beklediğinin altını çizdi. Zaharova, “Müzakere teklif edilenlerin yanıtını bekleyelim.” şeklinde bir ifade kullandı.

PUTİN’DEN MÜZAKERE TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında kesintiye uğrayan Ukrayna ile doğrudan müzakerelerin, ön koşulsuz olarak 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılmasını önerdi. Bu önerinin, iki taraf arasında barışçıl bir çözüm arayışını hızlandıracak önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.