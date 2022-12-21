Putin: NATO tüm imkanlarını Rusya’ya karşı kullanıyor

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşta NATO’nun tüm imkanlarını Rusya aleyhine kullandığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ükesinin Savunma Bakanlığı toplantısında açıklamalarda bulundu. Putin, “NATO’nun neredeyse tüm imkanları Rusya’ya karşı kullanılıyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun neredeyse tüm imkanları Rusya’ya karşı kullandığunu öne sürerek,”Rusya görevlerini yerini getirecek. Görevimiz askeri güçlerimizi geliştirmek. Rusya askeri potansiyelini artıracak” diye konuştu.

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin Suriye’de kazandığı tecrübeye vurgu yaparak, “Bu askeri tecrübe kullanılmalı. NATO’nun tecrübesini analiz etmelisiniz. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazırlığını geliştirmeye devam edeceğiz. Stratejik güçlerimizi modern silahlarla donatacağız. Tüm planlar yerine getirilecek” dedi.

Putin: NATO’nun tüm imkanları Rusya’ya karşı kullanılıyor – 1

Putin’den sonra söz alan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’daki halkı soykırım ve terörden kurtarmak için savaş açtığını öne sürdü.

Şoygu, “Batı’nın ortak güçleri şantajı görmezden gelmeye çalışıyor. Ukrayna’nın ordusu yok ediliyor. Kısmi seferberlik sırasında zorluklarla karşılaştık” dedi.

ZELENSKİ ABD’YE GİDİYOR

Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’nin başkenti Washington’a doğru yola çıktı. Zelenski, Kongre yetkilileri ile Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin ulusal güvenlik komitesi başkanlarıyla görüşecek.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Zelenski’nin bilinen ilk yurt dışı ziyareti olacak olan gezi kapsamında Zelenski ve ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Zelenski’nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç beklemediklerini söyledi.