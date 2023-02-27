Putin: NATO’nun nükleer kapasitesi hesaba katılmalı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun nükleer kapasitesinin hesaba katılması gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, TASS’a verdiği demeçte, “Rusya, NATO’nun nükleer kapasitesini hesaba katmalı” ifadelerini kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya, NATO’nun nükleer kapasitesine hesaba katmalı” ifadelerini kullandı.
TASS haber ajansına konuşan Putin, “Rusya’nın, ABD önderliğindeki NATO’nun nükleer kapasitesini hesaba katmaktan başka çaresi yok.” dedi.
Batı’nın Rusya’nın yenilgisini istediğini söyleyen Putin, Ukrayna’da işlenen suçlardan dolaylı olarak Batı’nın sorumlu olduğunu dile getirdi.