Putin, Netanyahu ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye konusunda görüşecek.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 27 Şubat’ta Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le biraraya geleceğini duyurdu.

Moskova buluşması öncesi telefonda konuştuklarını aktaran Netanyahu, yüzyüze görüşmelerinde İran’ın ana gündem maddesi olacağını belirtti:

“Putin ile bölgedeki durumu ve İran saldırganlığını konuşacağım.”

“İstikrarın korunması ve bölgede lüzumsuz bir ihtilafı önlemek için iki ülkenin orduları arasında koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmeyi de ele alacağız. Bu görüşmeler İsrail ordusunun ve devletinin güvenliği için önemli.”

KREMLİN DOĞRULADI

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Evet, görüşmeyi doğruluyoruz” dedi.

Peskov, görüşmede Suriye’de istikrar konusunun ele alınıp alınmayacağı sorusuna “Elbette” yanıtını verdi.

Netanyahu’nun 21 Şubat’ta Moskova’ya gitmesi bekleniyordu, ancak ziyareti ertelemişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ziyaret tarihinin İsrail’deki seçim hazırlıklarına göre ayarlanacağını ifade etmişti.

SPUTNİK