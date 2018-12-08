Putin, Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun görüştüğünü duyurdu.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafının inisiyatifiyle yapılan telefon görüşmesinde, Netanyahu Putin’i, İsrail ordusunun Lübnan sınırında düzenlediği operasyonlar hakkında bilgilendirdi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının önemine işaret eden Putin, operasyonlarda BM’nin Lübnan’daki Geçici Görev Gücü ile eşgüdümlü hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Rusya ve İsrail arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, iki ülkenin savunma bakanlıkları nezdinde ortak çalışma grupları arasındaki temasların önemine dikkat çekildi

TRT