Putin: Nükleer füze savaşa hazır

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer füzeye ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilmekte olan ‘Satan II’ isimli nükleer füzeye ilişkin son durumu paylaştı. Rus lider, füzenin bu yıl konuşlandırılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Independent’te yer alan habere göre, Satan II olarak da bilinen Sarmat kıtalararası balistik füze (ICBM) nükleer yetenekli ve 10 veya daha fazla savaş başlığı tutabilecek kadar güçlü. Ayrıca o kadar hızlı ki füzenin Avrupa’yı dakikalar içinde vurabileceği aktarıldı.

Futurism sitesi bu konuda oldukça ilginç bir analiz yaparak, Rus füzesinin ABD Beyaz Sarayı’nı kısa sürede vurabileceğini belirtiyor. ABD Beyaz Sarayı ile Moskova arasındaki kuş uçuşu yaklaşık 12 bin kilometrelik mesafeyi dikkate alan editörler, ses hızının yaklaşık beş katı hıza sahip olan Satan II’nin sadece 2 saatte ABD’yi vurabileceğini söylüyor.

VLADIMIR PUTIN’DEN ‘SAVAŞA HAZIR’ AÇIKLAMASI

Putin’in açıklamasına dönecek olursak, “Potansiyel askeri tehditleri ve riskleri dikkate alarak silahlı kuvvetlerimizi geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuşan Rus lider adeta gözdağı verdi. Açıklamasının ilerleyen bölümünde Putin, füzenin 2022’de savaş görevine hazır olacağını söyledi.

Rusya, Ukrayna işgaline başladığı günden bu yana Batı’ya ve Ukrayna ile müttefik olan herhangi bir ülkeye karşı her zamankinden daha agresif tavırlar alıyor. Hatta diğer ülkeleri NATO’ya katılmak istedikleri için tehdit de ediyor. Ayrıca Rus hükümetinden diğer isimler de benzer açıklamalar yapıyor.

New York Post’a göre, Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin bu yılın Mayıs ayında Satan II füzesi hakkında “Saldırganların bizimle daha kibar konuşmasını öneriyorum” dedi.